Otomobil köprüden düştü: 2 yaralı - ADANA

- Otomobil köprüden düştü - 2 yaralı - Olay yerinden genel ve detay Adana 'da otomobil köprüden düştü: 2 yaralı - Otomobilin köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 2 kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'da otomobilin köprülü kavşaktan düşmesi nedeniyle 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kemal Alıcak yönetimindeki 01 AAJ 246 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Kozan Köprüsü'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten boş alana düştü.Ters dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki henüz ismi belirlenemeyen kadın, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.