Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobil köprüden düştü: 2 yaralı - ADANA

Otomobil köprüden düştü: 2 yaralı - ADANA

- Otomobil köprüden düştü - 2 yaralı - Olay yerinden genel ve detay Adana 'da otomobil köprüden düştü: 2 yaralı - Otomobilin köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 2 kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'da otomobilin köprülü kavşaktan düşmesi nedeniyle 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kemal Alıcak yönetimindeki 01 AAJ 246 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Kozan Köprüsü'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten boş alana düştü.Ters dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki henüz ismi belirlenemeyen kadın, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bild Köprülü Direksiyon 

İlgili Foto Galeriler
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı