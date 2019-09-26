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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil kontrolden çıktı, binanın duvarına böyle çarptı

Otomobil kontrolden çıktı, binanın duvarına böyle çarptı

-güvenlik kamerası-

Hastane Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri 

-kaza anı

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da meydana gelen ve iki kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Ankara’nın Mamak ilçesindeki Neşet Ertaş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Neşet Ertaş Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, kontrolden çıkarak bir binanın duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, daha sonra ise yol kenarında park halinde bulunan bir kamyonete çarparak durabildi. Kazada, araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları hastane kaldırdı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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