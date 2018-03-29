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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil kontrolden çıkarak devrildi: 4 yaralı - KONYA

Otomobil kontrolden çıkarak devrildi: 4 yaralı - KONYA

- Kaza yerinden görüntü - Yaralılara müdahale edilmesi - Yaralıların ambulanstan indirilip hastaneye taşınması Konya 'da trafik kazası: 4 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Servet Savacı (45) yönetimindeki 06 ADE 849 plakalı otomobil, Seydişehir - Antalya çevre yolu Muradiye Kavşağı'nda, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.Kazada, otomobil sürücüsü Savacı ile Mustafa Hakan Helva (42), eşi Seda Helva (41) ve çocuğu Tuna Helva (13) yaralandı.Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Öte yandan, Mustafa Hakan Helva'nın, Orman ve Su İşleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev yaptığı belirtildi.

Hastane Trafik Kazası Direksiyon Trol 

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