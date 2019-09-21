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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil karşı yönden gelen pikap ile çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı Haberi

Otomobil karşı yönden gelen pikap ile çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı Haberi

-cep telefonu görüntüsü-

Trafik Kazası Cep Telefonu Aktüel 

-Kaza yerinden görüntü
-aracın görüntüsü
--aktüel-
-Tunceli Devlet Hastanesi görüntüsü

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, Tunceli-Pülümür Erzincan karayolu Ağlayan Kayalar mevkisinde bulunan 8. çığ tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aziz Ögey (53) yönetimindeki 63 ET 137 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 23 UM 927 plakalı pikap ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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