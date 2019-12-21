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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı İzle

Otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı İzle

KAZA YAPAN ARAÇ

Su Kanalı Akkale Direksiyon Trol 

-HASTANEYE GETİRİLEN YARALILAR

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Alaybey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’den İstanbul istikametine seyreden Ahmet Aslan yönetimindeki 17 AF 487 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Yön tabelasına çarpan otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Ahmet Aslan ve araçta bulunan Çiğdem Aslan yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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