Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü 3 yaralı Haberi

Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü 3 yaralı Haberi

Kaza yeri

İlk Müdahale Olay Yeri İnceleme Kırmızı Işık Işık İhlali Sağlık Ekipleri 

-Kamyonun altına giren otomobil
-detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde iddialara göre ışık ihlali yapan otomobil yan yoldan anayola çıkış yapan kamyonun altına girdi. Otomobilin hurda yığınına döndüğü feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken biri ağır toplamda 3 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Çorlu - Çerkezköy yolu üzerinde Ergene ilçesi sınırları içerisinde kalan Yulaflı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy yönünden Çorlu istikametine gitmekte olan Emre Kaplan yönetimindeki 39 AH 512 plakalı otomobil gördü tanıklarının iddiasına göre ışıklı kavşağa geldiği sırada kırmızı ışıkta durmadı. Yulaflı Mahallesi istikametinden yan yoldan ana yola çıkış yapan Turan Kaya idaresindeki 16 ASP 25 plakalı kamyona yandan çarparak altına girdi. Hurda yığınına dönen otomobilde bulunan sürücü Emre Kaplan ile İbrahim Değirmencioğlu, Hasan Molkoç ve Can Çınpı yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinde ilk müdahaleleri yapılan ve Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan Can Çınpı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan birinin de durumunun ağır olduğu kaydedildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın servis yolundan kontrollü olarak sağlanmasının ardından jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin kazanın meydana geldiği kavşakta yaptıkları incelemelerini tamamlamasının ardından kazaya karışan araçların kaldırılması ile trafik akışı normale döndürüldü. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı