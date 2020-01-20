Otomobil kamyonete bağlı römorka çarptı: 2 yaralı

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobilin traktör römorkuna arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Hüsnü Gökhan Can yönetimindeki 34 AV 9311 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden kamyonette takılı römorka arkadan çarptı. Kaza sonrası sürücü Hüsnü Gökhan Can ve araçta bulunan Bihter Can yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (HT-
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