Otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı - AKSARAY

- Kazaya karışan araçlar - Yaralıların hastaneye getirilmesi Aksaray 'da otomobil kamyona çarptı: 4 yaralıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da otomobilin kamyona çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.Utku Burak Bozbulut (34) idaresindeki 78 SR 308 plakalı otomobil, Aksaray - Ankara kara yolunun 10. kilometresinde, Osman İpek'in (50) kullandığı 68 BH 785 plakalı kamyona arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, korkuluklara çarparak durabildi.Kazada, sürücü Bozbulut ile eşi Neslihan (35), 2 yaşındaki ikiz çocukları Ali Kaan ve Ahsen Ela Bozbulut yaralandı.Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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