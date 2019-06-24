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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

hastaneden detaylar

Hastane Trafik Kazası Emniyet Şeridi 

-olay yerinden fotoğraflar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 72'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Tarakçı idaresindeki 01 HT 045 plakalı otomobil, emniyet şeridinde seyir halindeki Memduh K. yönetimindeki 07 GE 271 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, sürücülerden Tarakçı ile yanında bulunan Ercan Tarakçı ve Celil Tarakçı yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Fatih Tarakçı, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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