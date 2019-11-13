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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil kamyona arkadan böyle çarptı: 1 ölü

Otomobil kamyona arkadan böyle çarptı: 1 ölü

-güvenlik kamerası-

Cumhuriyet Savcısı Olay Yeri İnceleme Trafik Kazası Kurtarma Ekibi Güvenlik Kamerası 

-kaza anı
-kazanın ardından olay yerinden detay
-kaza yerinde olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları
-cenazenin kaldırılması
-ölen şahsın fotoğrafı

( ANTALYA )- Kaplama lastiği fırladığı için duran kamyona arkadan hızla gelen otomobil çarptı- Kaplama lastiğin fırlaması ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Yılmaz Aytan’ın kullandığı 07 FB 430 plakalı kargo kamyonu seyir halindeyken arka lastiğinin kaplaması düştü. Durumu fark eden kamyonun sürücüsü önce yavaşlayıp ardından durdu. Kamyonun durduğunu fark edemeyen ve aynı istikamette seyir halinde olan Resul Akın’ın kullandığı 38 DP 763 plakalı otomobil hızla kamyonun altına girdi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen dönen otomobil sürücüsü, sıkıştığı araç içinde hayatını kaybetti.Sürücü Akın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi tarafından otomobilden çıkarıldı. Akın’ın cenazesi cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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