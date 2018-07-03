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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı: 1 yaralı - ADANA Video

Otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı: 1 yaralı - ADANA Video

- Merkez Çukurova ilçesi Barış Manço Bulvarı'ndaki kaza yeri - Kaza yapan araçtan detaylar - CANKUR ekiplerinden görüntüADANA (AA) - Adana 'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Tunahan İlkbahar'ın kullandığı 01 ZP 776 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Barış Manço Bulvarı'nda kontrolden çıkıp karşı şeride geçtikten sonra kaldırımdaki ağaca çarptı.Kazada, araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden kısa sürede çıkarttı.Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere Fatih Polis Merkezine götürüldü.ADANA - Adana 'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

İlk Müdahale İlkbahar Trol 

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