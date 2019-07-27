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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil kaldırıma çarptı: 8 yaralı

Otomobil kaldırıma çarptı: 8 yaralı

araçlardan ve yaralılardan görüntü

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Bebek Hastane 


- Gaziantep'te seyir halindeki bir otomobil kaldırıma çarptı. Kazada bir aylık bebek Nisanur'un da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. iddiaya göre, Gaziantep kent merkezi Ömer Halisdemir bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan Ali Kemerligil idaresindeki 27 BBZ 47 otomobil, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada bir aylık Nisanur bebek, Annesi Şemsey Kemerliğil, araç sürücüsünün de aralarında bulunduğu toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi edilen yaralılardan 4'ünün çocuk olduğu öğrenildi.
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