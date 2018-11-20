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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobil, kaldırıma çarparak takla attı: 3 yaralı - TUNCELİ

Otomobil, kaldırıma çarparak takla attı: 3 yaralı - TUNCELİ

- Kaza yerinden görüntüler - Takla atan aracın görüntüsü - Trafik ekiplerinin aracı incelemesi - Aracın ters çevrilmiş görüntüsü - Yolda yapılan temizlik çalışmasından görüntü Tunceli 'de trafik kazası: 3 yaralıTUNCELİ (AA) - Tunceli 'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Aktuluk Mahallesi'nde seyir halindeki Kübra Nur Ç. idaresindeki 32 HH 275 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak takla attı.Kazada, sürücü Kübra Nur Ç. ile annesi Müberra Ş. ve kız kardeşi Esra Ş. yaralandı.Sıkıştıkları araçtan AFAD ekiplerince çıkarılan yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik Kazası Kız Kardeş 

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