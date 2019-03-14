Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil ırmağa yuvarlandı: 1 ölü - ORDU

Otomobil ırmağa yuvarlandı: 1 ölü - ORDU

- Kaza yerinden genel görünüm - Ekiplerin cesedi taşıması - Irmaktan ve arama çalışmalarından detaylar Ordu 'da otomobil ırmağa yuvarlandı: 1 ölü - Aracın yaklaşık 100 metre yükseklikten Melet Irmağı'na yuvarlandığı kazanın ardından yürütülen çalışmada 1 kişinin cesedi bulunduORDU (AA) - Ordu 'da otomobilin ırmağa yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü.Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinin Eyüplü Mahallesi'nde, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten yolun alt kesimindeki Melet Irmağı'na yuvarlandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri gönderildi.Suda arama çalışması başlatan ekipler, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin cesedine ulaştı.Ceset, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Dalgıçlar, araçta başka kişilerin de bulunması ihtimaline karşı suda sürüklenen otomobili arama çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı