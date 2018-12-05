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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı - SAMSUN

Otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı - SAMSUN

- Kaza yerinden detay - Ekiplerin ırmağa düşen aracı çekiciyle çıkarmaları Samsun da otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilin ırmağa uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgileye göre Muşçalı Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 55 LA 431 plakalı otomobilin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeşilırmak'a uçtu.Otomobilde bulunan ve hafif yaralanan Selahattin İ. (21) ile Çağla Ç. (16) kendi çabaları ile otomobilden çıktı.Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Otomobil ise Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Sualtı Grup Amirliğine bağlı polisler tarafından çekiciyle ırmaktan çıkarıldı.

Polis Bild Direksiyon 

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