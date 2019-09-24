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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

- Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Hastane Trafik Kazası Bild 

-Kazada yaralılardan detaylar
-Sağlık görevlilerden detaylar
-Ambulanstan görüntüler
-Kazada çarpışan araçlardan detaylar
-Emniyet ekiplerinden görüntüler
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Bulvarı’nda meydana geldi. Yolda seyir halinde olan sürücülerin ismi henüz öğrenilmeyen 63 TK 473 plakalı traktör ile 63 AJ 188 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslara kentteki çeşitli hastanelere götürdü. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durmalarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SÖ-SD-
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