Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı - BOLU

- Kaza yerinden detaylar - Sağlık ekiplerinin müdahalesi detaylar Bolu 'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralıBOLU (AA) - Bolu 'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mudurnu Abant karayolu Deliceköy yol ayrımı yakınlarında Fatih Kaya yönetimindeki 81 DT 229 plakalı traktör, Mudurnu istikametinden Alpagut köyündeki evine gitmekte olan Yunus Baba idaresindeki 14 BV 421 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada traktör sürücüsü ile traktörde bulunan kardeşi Emre Kaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.