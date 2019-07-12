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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobil ile traktör çarpıştı : 1'i bebek 4 yaralı

Otomobil ile traktör çarpıştı : 1'i bebek 4 yaralı

-araçlardan detay

Bebek Hastane Jandarma Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--ekiplerden detay
--genel ve detay

( ELAZIĞ )- Kazada her iki araçta bahçeye uçarken,AFAD tarafından kurtarılan yaralılardan bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi ELAZIĞ

- Elazığ’da çarpışan otomobil ve traktör bahçeye uçtu, 1’i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu 30’uncu kilometresinde Değirmenönü Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan A.Y. idaresindeki DA MD 121 yabancı plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen H.T. yönetimindeki 23 AF 431 plakalı buğday yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada her iki araçta yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kazada 1’i bebek 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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