Otomobil ile Tır Kafa Kafaya çarpıştı... Hurdaya dönen aracın içinden sağ çıktı



- İzmir’in Tire İlçesinde meydana gelen Trafik kazasında otomobil ile Tır Kafa Kafaya çarpıştı. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobilin içinde skışan yaralı AKS ve 112 ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak Tire Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre talihsiz kaza şu şekilde meydana geldi. Tire’den İzmir İstikametine gelmekte olan 35 YBT 91 Plakalı Mehmet Ergel Yönetimindeki otomobil Karşı yönden gelen 45 HB 5580 plakalı Emin Kartal Yönetimindeki tır ile Mahmutlar mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan Talihsiz adamın yardımına AKS ve 112 ekipleri yetişti. Yaralı adamı sıkıştığı araçtan kurtaran ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Tire Devlet Hastanesine götürdü. Araç içinde yaralanan Mehmet Ergel’in yüz bölgesinde ciddi yara aldığı hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

