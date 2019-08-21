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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil ile tır çarpıştı: 8 yaralı - KARABÜK

Otomobil ile tır çarpıştı: 8 yaralı - KARABÜK

- Olay yerinden görüntüler - Yaralının ambulansa alınması - Kaza yapan araçlarKARABÜK (AA) - Karabük 'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Karabük 'ten Ankara istikametine giden Rami G. (46) yönetimindeki GP FR 203 yabancı plakalı otomobil ile Bilal C. (30) idaresindeki 78 BS 770 plakalı tır, Karabük Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.Sürücüler ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.Yaralılar, diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bild Sağlık Ekipleri 

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