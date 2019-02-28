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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı - KIRIKKALE

Otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı - KIRIKKALE

- Kırıkkale 'de otomobil ile tır çarpıştı - 4 yaralı - Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçtan detay Kırıkkale 'de otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de otomobil ve tırın çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.Ertuğrul Baloğlu idaresindeki 06 LZZ 68 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 EA 8035 plakalı tır, Kırıkkale - Ankara kara yolu Kırıkkale Üniversitesi mevkisinde çarpıştı.Yaralanan otomobil sürücüsü, eşi İsmihan ile çocukları Betül Yaren ve Sebahat Sude Baloğlu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Çarpmanın etkisiyle tırın altına sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Hastane 

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