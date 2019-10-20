Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı - KAHRAMANMARAŞ Video
- Elbistan'da otomobil ile tır çarpıştı - Kaza yapan tır - Kaza yerinde bekleyen ambulans - Kaza yapan otomobil - Polis ekiplerinin kaza yerinde çalışma yapması Kahramanmaraş 'ta otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile hafriyat tırının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ali Büyükbaş (52) yönetimindeki 46 EG 045 hafriyat tırı ile Mustafa Sait Kaya (19) kontrolündeki 14 KM 401 plakalı otomobil, Orhangazi Mahallesi Termik Caddesi kavşağında çarpıştı.Kazada sürücüler Büyükbaş ile Kaya yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım