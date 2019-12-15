Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - MERSİN
- Kazaya karışan otomobilin görüntüsü Mersin 'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ayşegül Koçer idaresindeki 34 CDF 724 plakalı otomobil, Damlama mevkisinde, Rıdvan Çalışır'ın kullandığı 27 VZ 886 plakalı tıra arkadan çarptı.Kazada otomobilde bulunan Nevin Koçer hayatını kaybetti, sürücü Ayşegül Koçer ile Memiş Gök ve Efekan Gök yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım