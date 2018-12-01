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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Haberi

Otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Haberi

olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekiplerinden görüntü
-kazaya karışan araçların görüntüsü
-detaylar

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç Tavşanlı yolu Muhacırlar köyü yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümit Biray idaresindeki 43 UK 902 plakalı otomobil ile Haydar Şahin idaresindeki 16 KBN 61 plakalı pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada, aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Ümit Biray, Ayşegül Biray, çocuklar Mustafa Biray ve Uğur Biray, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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