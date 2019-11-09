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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil ile panelvan minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile panelvan minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Yaralılardan detay

İlk Müdahale Jandarma Karya Trafik Kazası Trol 

-112 ekiplerinin müdahalesi
-112 gidişi ve kaza yapan araç detay

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre; Sakarya'nın Taraklı ilçesinden Bilecik'in Gölpazarı ilçesinden seyir halindeki Sinem Umay(25) yönetiminde bulunan 11 RC 060 plakalı otomobil, Sürmeli Köyü yol ayrımına geldiğinde dönüş yaparken, aynı istikamette seyreden Nihat Göllü’nün(68) kullandığı 11 EA 850 plakalı panelvan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sinem Umay ile panelvan minibüs içinde bulunan Emine Göllü (45) ile Refia Göllü(73) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gölpazarı-Taraklı karayolu kaza nedeniyle tek şeritten kontrol bir şekilde verilirken, kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesiyle trafik normale döndü. Yaralıların hayatı tehlikesi bulunmazken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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