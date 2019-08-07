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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil ile otobüs çarpıştı : 4 kişi yaralandı - ANTALYA Video

Otomobil ile otobüs çarpıştı : 4 kişi yaralandı - ANTALYA Video

- D - 400 Karayolu Genpa Kavşağında kaza yeri - 112 acil sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - 8 aylık hamile yaralı kaadının ambulansa taşınması - Kazaya karışan otomobil ve otobüsten detaylar Antalya 'da otomobil ile otobüs çarpıştı : 4 yaralıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde otomobil ile personel taşıma otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Antalya istikametinden Manavgat istikametine giden Hasan Akın idaresindeki 16 NHK 92 plakalı otomobil, D - 400 Karayolu Genpa Kavşağı'nda Adnan Uzel'in kullandığı 07 C 82158 plakalı otel personelini taşıyan otobüsle çarpıştı.Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri kazada yaralanan sürücü Akın ile biri 8 aylık hamile 4 kişi ambulansla ilçe hastanesine kaldırıldı.Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere, polis merkezine götürüldü.Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Polis Hastane Polis Merkezi Sağlık Ekipleri 

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