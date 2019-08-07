Otomobil ile otobüs çarpıştı : 4 kişi yaralandı - ANTALYA
- D - 400 Karayolu Genpa Kavşağında kaza yeri - 112 acil sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - 8 aylık hamile yaralı kaadının ambulansa taşınması - Kazaya karışan otomobil ve otobüsten detaylar Antalya 'da otomobil ile otobüs çarpıştı : 4 yaralıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde otomobil ile personel taşıma otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Antalya istikametinden Manavgat istikametine giden Hasan Akın idaresindeki 16 NHK 92 plakalı otomobil, D - 400 Karayolu Genpa Kavşağı'nda Adnan Uzel'in kullandığı 07 C 82158 plakalı otel personelini taşıyan otobüsle çarpıştı.Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri kazada yaralanan sürücü Akın ile biri 8 aylık hamile 4 kişi ambulansla ilçe hastanesine kaldırıldı.Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere, polis merkezine götürüldü.Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
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