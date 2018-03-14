Otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 1'i öğrenci 3 yaralı

-kazaya karışan araçların görüntüsü

-sağlık ekiplerinin müdahaleleri

-detaylar



( SİVAS -HD) SİVAS



- Sivas'ta otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i öğrenci 3 kişi yaralandı. Kaza saat 15.30 sıralarında Huzur Mahallesi 48'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.B. idaresindeki 58 TV 757 plakalı otomobil ile M.Ç. idaresindeki 58 SS 172 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsüyle birlikte otomobilde bulunan Ş.B. ile servisteki öğrenci F.D. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası bazı öğrencilerin gözyaşı döktüğü görüldü.

Kazanın meydana geldiği sokakta bulunan Eren Apartmanı'nın duvarı yıkıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

