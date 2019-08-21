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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil ile motosikletin kazası kameraya yansırken, motosiklet sürücüsüne ceza kesildi

Otomobil ile motosikletin kazası kameraya yansırken, motosiklet sürücüsüne ceza kesildi

Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

( DENİZLİ )- Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne trafik cezası kesildi- Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne 2 bin 361 TL trafik cezası kesildi DENİZLİ

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- Denizli’nin Çal ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İki kişinin yaralandığı kazada, motosiklet sürücüsüne 2 bin 361 TL ceza kesildi. Edinilen bilgilere göre, kaza Süller Mahallesi Pazar Kavşağında meydana geldi. Hasan Cerit yönetimindeki 15 HK 611 plakalı otomobil kavşakta Mustafa Bayır’ın kullandığı tescilsiz ve plakası motosiklet ile çarpıştı. Kazada her iki sürücüde yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Bayır’a tescilsiz, plakasız ve kasksız motosiklet kullanmaktan toplamda 2 bin 361 TL trafik cezası kesildi. Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yan yoldan çıkan otomobilin kavşakta motosiklet ile çarpışması yer alıyor. Kaza sonrası savrularak yere düşen motosiklet sürücüsünün yardımına ise çevredekiler koştu. (GC-
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