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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil ile motosikletin çarpıştı: 2 yaralı...Kaza anı kamerada

Otomobil ile motosikletin çarpıştı: 2 yaralı...Kaza anı kamerada

GÜVENLİK KAMERASI

Hastane Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER
-HASTA ALINIŞI

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza, Bağdat caddesi üzerindeki Eğri köprü kavşağında meydana geldi. Kazada cadde üzerinde ilerleyen O.O. idaresindeki 07 VDA 52 plakalı motosiklet ile kavşaktan dönüş yapan P.T. idaresindeki 24 ET 417 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü O.O. ve otomobilde bulunan N.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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