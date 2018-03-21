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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi - ORDU

Otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi - ORDU

- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü - Kaza yerinden genel ve detay görüntülerOtomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi - Ordu 'nun Fatsa ilçesinde motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdıORDU (AA) - Ordu 'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.Samsun'dan Giresun yönüne giden Onur Şimşek'in (17) kullandığı motosiklet ile Dolunay kavşağından dönüş yapmak isteyen S.D. yönetimindeki 52 DK 558 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Kazanan yaşandığı kavşakta bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil ile motosikletin çarpışması yer alıyor.

Bild Kamera Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 

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