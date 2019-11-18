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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil ile motosikletin çarpışması anı kamerada İzle

Otomobil ile motosikletin çarpışması anı kamerada İzle

motosiklet ile otomobilin çarpışması

( BURSA ) BURSA

Tahkikat Kamera Güvenlik Kamerası Sanayi Sitesi Motosiklet Sürücüsü 


- Bursa’nın İznik ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına takıldı. Kaza, çevre yolu sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Turgut Baha Ü. (40) yaralandı. Çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü ambulans ile İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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