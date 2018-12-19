Otomobil ile motosikletin çapışması kameraya yansıdı - ŞANLIURFA
- Otomobil ile motosikletin çapışması kameraya yansıdı - Kaza anı (Güvenlik kamerası) - Kaza alanı ve toplanan kalabalık - Sağlık ekibinin yaralıya müdahalesi - Olay yerindeki polis ekibi - Kazaya karışan motosiklet ve otomobilOtomobil ile motosikletin çapışması kameraya yansıdı - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi Sevil Figen Erol Caddesi'nde Ferhat Burçak idaresindeki 27 F 7174 plakalı otomobil ile Ferman Uzun'un kullandığı 63 ER 514 plakalı motosiklet çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Uzun, yaralandı. Ayağı kırılan Uzun, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Otomobil sürücüsü Burçak ise gözaltına alınarak Şehit Nihat Karakoca Polis Merkezine götürüldü.Kaza anı ise caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.