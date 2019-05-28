Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - ADIYAMAN

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - ADIYAMAN

- Otomobil ile motosiklet çarpıştı - 3 yaralı - Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlardan görüntü - Sağlık ekiplerinin yaralıları hastaneye getirmesi Adıyaman 'da trafik kazası: 3 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Aziz Tunç'un kullandığı 02 FR 950 plakalı otomobil, Adıyaman - Kahta kara yolu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında Nihat Yıldırım idaresindeki 02 HN 818 plakalı motosikletle çarpıştı.Kazada, sürücüler ile motosikletteki Hasan Akbıyık yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nihat Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hastane Trafik Kazası 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı