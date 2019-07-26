Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - KAHRAMANMARAŞ
- Kaza yeri görüntüleri - Acil servis detayıOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.Salim Bilen (36) idaresindeki 46 E 7571 plakalı otomobil ile Feridun Aydın (37) yönetimindeki motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Çilingir Caddesi'nde çarpıştı.Kazada motosikletli Aydın ile beraberindeki Hacı Balıkçı (28) yaralandı.112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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