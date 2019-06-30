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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - ADIYAMAN

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - ADIYAMAN

- Olay yerinden görüntü - Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi - Yaralının ambulansa taşınması - Ambulansın olay yerinden ayrılması - Polis ve vatandaşlardan detay Adıyaman 'da trafik kazası: 2 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Mehmet Fatih Arslan idaresindeki 07 ZB 820 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Mahallesi Flamingo Yolu'nda, Mücahit Dirik'in kullandığı 46 AAH 159 plakalı motosikletle çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü Dirik ile yanında bulunan Aynur Demir yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aynur Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

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