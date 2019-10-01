Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

- kaza yerinden görüntüler

( EDİRNE ) EDİRNE

Hastane Motosiklet Sürücüsü 


Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet üzerindeki iki kişi hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Kaza, Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Tugay Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çarşı yönünden Seher A. yönetimindeki 22 AAG 492 plakalı araç Beğendik Caddesi’ne dönüşü sırasında karşı yönden gelen Çağatay S. yönetimindeki 22 AAS 122 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulup yere düşen motosiklet sürücüsü Çağatay S. ve arkasında bulunan Fevzi S. yaralandı. Yaralılara çevre esnafı ve vatandaşlar müdahale ederken kaza yerine çağrılan 112 Acil Servisi tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı