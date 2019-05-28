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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

Yaralılardan görüntü

İlk Müdahale 

-Kaza yerinden görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanılan feci kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Aziz Tunç idaresindeki 02 FR 950 plakalı otomobil ile Nihat Yıldırım idaresindeki 02 HN 818 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağında çarpıştı. Yaşanılan kazada sürücülerden Aziz Tunç, Nihat Yıldırım ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hasan Akbıyık yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Nihat Yıldırım ve Hasan Akbıyık’ın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-SD-
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