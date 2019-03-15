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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Video

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Video

Yaralının ambulans içerisinde görüntüsü

Polis Hız Sınırı Bild Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Ambulansın gidişi
-Motosiklet ve otomobilden görüntüler
-Motosikletin 80 kilometre hıza takılan kadranının görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın olduğu bölgede hız sınırı 50 kilometreyken motosikletin kadranının 80 kilometrede kalması dikkat çekti. Kaza, Seyhan İlçesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Çınar yönetimindeki 34 PP 8096 plakalı otomobil ile Yiğitcan Y. yönetimindeki 01 FKV 06 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yiğitcan Y. yola savrularak yaralandı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine kazayı bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri yaralı Yiğitcan Y.’yi Adana Şehir Hastanesine tedavisi yapılmak üzere götürdü. Trafik polislerinin incelemeleri sırasında kazanın yapıldığı bulvar üzerinde hız sınırın 50 kilometre olduğu ancak motosikletin kadranının 80 kilometre hızda takılı kaldığını tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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