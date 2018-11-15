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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - ADIYAMAN

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - ADIYAMAN

- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araç ve motosiklet görüntüsü - Yaralının sedye ile ambulansa taşınmasıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Gökhan Yıldız (30) idaresindeki 02 BB 881 plakalı otomobil, Kasım Çalışkan idaresindeki 02 HV 552 plakalı motosiklet ile Ulucami Mahallesi'nde çarpıştı.Kazada, motosiklet sürücüsü Çalışkan yaralandı.Yaralı Çalışkan, 112 Acil Sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk Müdahale Motosiklet Sürücüsü 

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