Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

--Motosikletten detay

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( SİVAS ) SİVAS



- Sivas'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Necmettin Erbakan Cadde 80.yıl bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde aynı yönde ilerleyen M.K. idaresindeki 58 AP 096 plakalı otomobil ile G.Y. idaresindeki 58 ABF 655 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet kaldırıma savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü G.Y. yaralandı. Yaralı G.Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan G.Y’nin motosikletini yeni aldığı öğrenildi.

