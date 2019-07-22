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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 trafik polisi yaralandı İzle

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 trafik polisi yaralandı İzle

Otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşları

Polis Hastane Polis Merkezi Trafik Polisi Sağlık Ekipleri 

-Polisin kazayı sorgulaması
-Kaza yerinden genel ve detay
-Otomobilin görüntüsü
-Senem'in olayı anlatması
-Trafik polisinin motosikletinin görüntüsü

( ADANA )- Adana'da otomobil ile çarpışan motorize trafik polisi hastaneye kaldırıldı ADANA

- Adana'da otomobil ile çarpışan motorize trafik polisi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Trafik polisi Hilmi Sezerbaş'ın kullandığı motosiklet ile Cevat İbrahim Senem'in kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle trafik polisi motosikletten savrularak yaralandı. Otomobilin sürücüsü Senem, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Senem ise olay yerine gelen polisler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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