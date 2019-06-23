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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - KAHRAMANMARAŞ

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - KAHRAMANMARAŞ

- Ekiplerin çarpışan ve yol kenarına savrulan otomobil ile motosiklet çevresinde önlem almasıOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş ’ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.M.Z'nin (26) kullandığı 46 BL 7015 plakalı otomobil ile A.A (28) yönetimindeki 27 AAC 872 plakalı motosiklet, merkez Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi girişinde çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastanelerde tedavi altına alındı.Yaralılardan durumu ağır olan A.A, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastane Özel Hastaneler 

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