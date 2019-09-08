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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - ELAZIĞ

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - ELAZIĞ

- Otomobil ile motosikletin çarpışması - Polisin kazaya karışan otomobil ile motosiklet çevresinde inceleme yapması - Polisin ve vatandaşların bekleyişiOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 23 HZ 281 plakalı otomobil, Abdullah Paşa Mahallesi 302. sokakta Harun Çetintaş'ın kullandığı 35 AAK 83 plakalı motosiklet ile çarpıştı.Motosikletin otomobilin altında kaldığı kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Ünal Tuzsuzoğlu yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Çetintaş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Kazanın ardından otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Hastane Motosiklet Sürücüsü 

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