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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

(amatör kamera)

Amatör Kamera Trafik Kazası Alabalık Amatör Motosiklet Sürücüsü 

-Kaza sonrası olay yerinden detaylar
-Çevredeki kalabalık
-Motosiklet ve otomobil detay
-Kazada ölen motosiklet sürücüsünün yakınlarının feryadı
-Yoldan geçen diğer araçlar detay

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Z. (26) yönetimindeki 46 BL 7015 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken A.A’nın (28) idaresindeki 27 AAC 872 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü A.A , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.Z. özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (OZR-
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