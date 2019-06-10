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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Trafik Kazası Motosiklet Sürücüsü 

-yaralının ambulansa taşınması
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Alanyurttan İnegöl istikametine seyir halinde olan Cemil K. yönetimindeki 41 LH 258 plakalı otomobil, Beyazgül sokağa dönüş yaparken arkasından seyir halinde olan Muhammed Nurullah İ. yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Servet İ. yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı. Yaralananlardan 1'isinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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