Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı



- Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Muratbey Caddesi´nde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgilere göre kaza Sinanbey Mahallesi Muratbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan çıkan İrfan U. yönetimindeki 16 ACJ 025 plakalı özel otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan Selahattin D. idaresindeki 16 ACC 707 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. Acılar içerisine kalan motosiklet sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

