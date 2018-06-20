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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Bir yaralının ambulansa bindirilmesi

Polis Hastane Bild 

-Kaza yerinden genel görüntü
-Durum: adana’dan geçiliyor

( ADANA ) ADANA

- Adana’da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3’ü ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, İmamoğlu İlçesi Alaybeyi yol kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut P. yönetimindeki 80 KT 546 plakalı minibüs ile Alper Çetin yönetimindeki 07 MSG 89 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Çetin yönetimindeki otomobil takla attı. Kaza gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye CANKUR ekipleri her iki araçta sıkışan vatandaşları kurtardı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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