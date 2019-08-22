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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı İzle

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı İzle

Kaz yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Jandarma Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Kazaya karışan araçlardan detay
-Araçlardan çekilmesi

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Kahta-Diyarbakır karayolunda otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Süleyman Hacı Ağırkaya yönetimindeki 02 KN 325, plakalı minibüs ile Mehmet Çevik yönetimindeki 44 EZ 350 plakalı otomobil, sabah saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 8. kilometresinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Süleyman Hacı Ağırkaya, Mehmet Çevik ve araçlarda bulunan Fikriye Uçar (74), Miyase Altaş (30), Elif Ağırkaya (4), Güneş Peker (17), Remziye Ağırkaya (28) Ferit Çiftci (75), Hüseyin Zencirkıran (31), Ayşegül Ağırkaya (18), Abuzer Saydam (43) ve Emine Özaltar (34) yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen trafik polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken yaralılar da yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan olay yerinde kazadan dolayı tartışan sürücülere ise jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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