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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada

Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada

Kazaya karışan araçların çarpışma anı

Kamera Güvenlik Kamerası 

-Güvenlik kamerası görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde bir kamyonet ile bir otomobil çarpıştı. Kazayı her iki tarafta hafif sıyrıklarla atlatırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kaza Şevkiye Mahallesi Sırkıntı Caddesi Batı Geçiş Çevre Yolu Sırkıntı kavşağında meydana geldi. Sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil yola aniden çıkarak hemen yolun karşısından ana yola çıkmaya çalışan ve yine sürücüsü öğrenilemeyen 60 EM 188 plakalı kamoyenete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken sürücülerin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Kaza anına tanık olan vatandaşların tedirginliği ve kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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